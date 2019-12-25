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Вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций

Новости » Политика     25.12.2019 - 08:02
Вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документ в силу через 3 месяца со дня опубликования

Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию", который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, сегодня, 25 декабря, вступил в силу. Документ вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования в издании "Голос Украины".

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Напомним, документ был опубликован в издании "Голос Украины" 25 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский подписал этот законопроект 23 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 18 сентября поддержала во втором чтении законопроект №1050, за документ проголосовали 349 парламентариев. А за основу закон парламент принял 10 сентября.

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