Вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документ в силу через 3 месяца со дня опубликования

Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию", который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, сегодня, 25 декабря, вступил в силу. Документ вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования в издании "Голос Украины".

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Напомним, документ был опубликован в издании "Голос Украины" 25 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский подписал этот законопроект 23 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 18 сентября поддержала во втором чтении законопроект №1050, за документ проголосовали 349 парламентариев. А за основу закон парламент принял 10 сентября.