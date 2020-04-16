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Закон об усилении защиты телекомсетей не содержит коррупционных рисков, - комитет

Новости » Телеком & IT     16.04.2020 - 16:46
Закон об усилении защиты телекомсетей не содержит коррупционных рисков, - комитет
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект Рада приняла за основу

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал проект закона об усилении защиты телекоммуникационных сетей таким, что не содержит коррупционных рисков. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в ходе заседания комитета, 16 апреля, нардепы рассмотрели законопроект №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)" на предмет соответствия требованиям антикоррупционного законодательства.

"Комитет принял решение признать проект закона №2654 соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства", - сказано в сообщении.

Кроме того, в пятницу, 17 апреля, в 11.00 в режиме видеоконференции состоится встреча комитета с руководством Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2654, за него проголосовали 315 парламентариев.

Так, в 2018 году Кабинет министров упростил доступ к телекоммуникационным сетям для бизнеса.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2019 вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций.

Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 22 апреля, - Арахамия ВР хочет ввести уголовную ответственность за разрушение телекоммуникационных сетей
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