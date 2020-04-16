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Закон про посилення захисту телекоммереж не містить корупційних ризиків, - комітет

Новини » Телеком & IT     16.04.2020 - 16:46
Закон про посилення захисту телекоммереж не містить корупційних ризиків, - комітет
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Відповідний законопроект Рада схвалила за основу

Комітет з питань антикорупційної політики визнав проект закону про посилення захисту телекомунікаційних мереж таким, що не містить корупційних ризиків. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у ході засідання комітету, 16 квітня, нардепи розглянули законопроект № 2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)" на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

"Комітет прийняв рішення визнати проект Закону №2654 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства", - сказано у повідомленні.

Крім того, у п’ятницю, 17 квітня, об 11.00 у режимі відеоконференції відбудеться зустріч комітету з керівництвом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2654, за нього проголосували 315 парламентаріїв.

Так, у 2018 році Кабінет міністрів спростив доступ до телекомунікаційних мереж для бізнесу.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня 2019 року набрав чинності закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій.

Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 22 квітня, - Арахамія ВР хоче встановити кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж
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