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Закон о территориальной обороне: Рада может одобрить документ до середины лета

Автор: Юлия Струк

Верховная рада может принять закон о территориальной обороне за основу до конца этой сессии парламента. Она завершается 16 июля.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что концепция создания эффективной модели территориальной обороны находится на финальной стадии согласования.

По его словам, на базе комитета создали рабочую группу по наработке закона о территориальной обороне. В то же время свою концепцию формирования теробороны разрабатывает Совет национальной безопасности и обороны по поручению президента.

"По моему убеждению, это большой плюс для финального концепта законопроекта о территориальной обороне. Сегодня мы находимся на финальной стадии согласования системных вещей между двумя законопроектами, и я убежден, что в ближайшее время снимем все противоречия", - отметил нардеп.

Он прогнозирует, что за документ проголосуют все проукраинские фракции в парламенте.

"Надеюсь, что на этой сессии примем его за основу, а в идеале и в целом. Мы получим законодательное регулирование для деятельности территориальной обороны, которая будет мощным психологическим сдерживающим фактором для агрессивных намерений любых стран", - сказал Вениславский.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Совете национальной безопасности и обороны разработали и передали в Офис президента два законопроекта о территориальной обороне Украины. Один из законопроектов должны были внести в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, весной 2020 года законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны представили на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности. Предполагалось, что территориальная оборона охватит все слои населения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов надеялся, что закон о территориальной обороне примут до конца 2020 года

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