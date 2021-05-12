Закон про територіальну оборону: Рада може схвалити документ до середини літа

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що концепція створення ефективної моделі територіальної оборони перебуває на фінальній стадії узгодження.

За його словами, на базі комітету утворили робочу групу із напрацювання закону про територіальну оборону. Водночас свою концепцію формування тероборони розробляє Рада національної безпеки та оборони за дорученням президента.

"На моє переконання, це великий плюс для фінального концепту законопроекту про територіальну оборону. Сьогодні ми перебуваємо на фінальній стадії узгодження системних речей між двома законопроектами, і я переконаний, що найближчим часом знімемо всі суперечності", - зазначив нардеп.

Він прогнозує, що за документ проголосують всі проукраїнські фракції у парламенті.

"Сподіваюсь, що на цій сесії ухвалимо його за основу, а в ідеалі й в цілому. Ми отримаємо законодавче регулювання для діяльності територіальної оборони, яка буде потужним психологічним стримуючим чинником для агресивних намірів будь-яких країн", - сказав Веніславський.