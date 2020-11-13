В СНБО рассказали, когда появится закон о территориальной обороне

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Законопроект о территориальной обороне в Украине должны принять до конца 2020 года. Украинская система будет соответствовать стандартам НАТО.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, система территориальной обороны Украины должна отвечать современным вызовам.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны", - сказал Данилов и добавил, что она должна соответствовать современному положению вещей в Украине и мире, а также стандартам НАТО.

Он также отметил, что законопроект должен быть принят до конца года.

Напомним, весной 2020 года на заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже презентовали законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны. Предполагается, что территориальная оборона охватит все слои населения.

О реформах в Вооруженных силах читайте в материале РБК-Украина "В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией".