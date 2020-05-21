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В Раде презентовали закон о добровольческих силах обороны

Новости » Политика     21.05.2020 - 10:33
В Раде презентовали закон о добровольческих силах обороны
Фото: заседание комитета по нацбезопасности (rada.gov.ua)

Презентация состоялась на заседании комитета по вопросам нацбезопасности

На заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялась презентация законопроекта о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны Украины. В заседании комитета приняли участие замглавы Минобороны и замсекретаря СНБО.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Согласно повестке дня заседания был представлен проект закона о территориальной обороне Украины и проект закона о добровольческих силах обороны Украины", - указано в сообщении.

Так, заседание состоялось 20 мая. В нем приняли участие заместитель министра обороны Александр Полищук, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко и представитель Офиса президента Петр Ярошенко.

Кроме того, нардепы начали рассмотрение предложений президента Украины к закону "О признании утратившим силу ЗУ "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины".

Напомним, в конце декабря первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, которые позволят привлечь все слои населения.

Как писало РБК-Украина, ранее Коваль был назначен ответственным за территориальную оборону Украины.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны Украины
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