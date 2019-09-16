Закон о столице: какие изменения предлагают в Раде

На сайте Верховной рады появился текст проекта закона "О столице Украины - городе-герое Киеве". Сам законопроект был зарегистрирован на сайте Рады 13 сентября.

Законопроект в Раду подала группа нардепов от "Слуги народа". Согласно законопроекту, должности мера Киева и главы Киевской городской государственной администрации предлагается разделить. Кроме того, в документе предлагается провести 8 декабря текущего года внеочередные выборы мэра Киева.

Основные изменения

проведение внеочередных выборов 8 декабря;

восстановление районных советов;

районные советы получат часть полномочий городского совета;

должность главы Киеской городской государственной администрации (КГГА) несовместима с любыми другими должностями;

Киевский городской совет сокращается с 120 до 84 депутатов;

Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевского городского совета, согласованным с районными в городе Киеве советами;

Районные в городе Киеве советы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;

Глава районного в городе Киеве совета избирается соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 сентября в Верховную раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление.

Также заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА. Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.