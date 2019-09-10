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Рада может проголосовать новый закон о столице 8 декабря

Новости » Политика    10.09.2019 - 23:11
Рада может проголосовать новый закон о столице 8 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект "О столице" еще не зарегистрирован

Голосование за законопроект "О столице" может состояться в Верховной раде 8 декабря. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Собеседник издания заявил о вероятности голосования за упомянутый законопроект, но уточнил, что он еще не зарегистрирован.

"Это вероятно, но законопроект еще не зарегистрирован", - сказал собеседник.

По его словам, за подготовку документа отвечают народные депутаты от "Слуги народа" Дмитрий Гурин и Виталий Безгин, которые входят в профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление. Нардеп также пообещал, что к обсуждению нового законопроекта будет активно привлекаться общественность.

"Я думаю, что через пару недель будут какие-то новости уже предметные", - заявил Корниенко 9 сентября.

"Слуга народа" достигла консенсуса с другими фракциями, - Арахамия Во фракции "Слуга народа" планируют обновить закон о столице
Новости Украины КиевсамоуправлениеСлуга народа
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