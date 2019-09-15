В новом законе о столице может не быть должности главы КГГА

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов

В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА. Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег".

По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил он.

На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".

Напомним, 13 сентября в Верховную раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". На данный момент текст проекта отсутствует на сайте ВР. Голосование за законопроект "О столице" может состояться в Верховной раде до 8 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление.