Закон про столицю: які зміни пропонують в Раді

На сайті Верховної ради з'явився текст проекту "Про столицю України - місті-герої Києві". Сам законопроект був зареєстрований на сайті Ради 13 вересня.

Законопроект в Раду подала група нардепів від "Слуги народу". Відповідно до законопроекту, посади мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації пропонується розділити. Крім того, в документі пропонується провести 8 грудня поточного року позачергові вибори мера Києва.

Основні зміни

проведення позачергових виборів 8 грудня;

відновлення районних рад;

районні ради отримають частину повноважень міської ради;

посаду голови Киїської міської державної адміністрації (КМДА) несумісна з будь-якими іншими посадами;

Київська міська рада скорочується з 120 до 84 депутатів;

Межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київської міської ради, погодженим з районними в місті Києві радами;

Районні в місті Києві ради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;

Голова районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 вересня до Верховної ради України внесли законопроект про внесення змін у закон "Про столиці України - місті-герої Києві".

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". За його словами, ведеться робота над тим, щоб Києву було повернуто самоврядування.

Також заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що в новій редакції закону про столицю взагалі не може бути посади голови КМДА. Замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.