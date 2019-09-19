Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Закон про столицю ще не пройшов комітети

Закон про столицю не буде сьогодні розглядати Верховна рада. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нардеп зазначила, що закон не буде розглядатися, тому що він ще не пройшов комітети.

"Законопроект про столицю сьогодні не розглядатимуть. Він не буде сьогодні розглядатися, адже він ще не пройшов комітети, там немає висновків. Сьогодні перше питання - включення законопроекту до порядку денного другої сесії", - пояснила Кравчук.

Відзначимо, в порядку денному Ради сьогодні говорилося про те, що законопроект про столицю хочуть включити до порядку. У разі прийняття закону про столицю, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів.

Нагадаємо, чинний міський голова Києва Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах. Крім цього, глава Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі в цих виборах.