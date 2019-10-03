Закон о столице будет существенно доработан, - Корниенко

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Законопроект будут дорабатывать, учитывая все предложения со стороны международных организаций

Законопроект о столице будет существенно доработан ко второму чтению. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко сообщает, что законопроект будут дорабатывать, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов.

"Комитет пришел к мудрому решению, что действительно один из проектов №2143-3 рекомендуемый принять за основу в первом чтении. Но, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов, мы будем его сильно дорабатывать ко второму чтению. В частности, на базе проекта № 2143", - заявил Корниенко.

Напомним, согласно повестке дня, Верховная рада сегодня рассмотрит закон о столице в первом чтении. Кроме того, вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что закон о столице рассмотрят уже на этой неделе.

Отметим, что по состоянию на 3 октября в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта о столице - "городе-герой Киеве" от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа".

Также комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во вторник, 1 октября, принял решение ВРУ рекомендовать законопроект №2143-3 в первом чтении за основу.