В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о столице

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже включен в повестку дня

Закон о столице народные депутаты рассмотрят на этой неделе. Об этом в кулуарах рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Следует отметить, ранее нардепы включили проект закона в повестку дня.

"Закон о столице планируется на этой неделе", - сообщил Арахамия.

Напомним, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во вторник, 1 октября, принял решение по законопроекту о столице. Так, комитет решил рекомендовать ВРУ принять законопроект №2143-3 в первом чтении за основу. При этом нардепы рекомендуют отклонить основной законопроект №2143, а также №2143-1 и №2143-2.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что в случае принятия основного законопроекта о столице, поданного фракцией "СН", выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. При этом районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов. Основной законопроект был внесен в Раду 13 сентября.