ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о столице

Новости » Политика    02.10.2019 - 16:14
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о столице
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже включен в повестку дня

Закон о столице народные депутаты рассмотрят на этой неделе. Об этом в кулуарах рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Следует отметить, ранее нардепы включили проект закона в повестку дня.

"Закон о столице планируется на этой неделе", - сообщил Арахамия.

Напомним, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во вторник, 1 октября, принял решение по законопроекту о столице. Так, комитет решил рекомендовать ВРУ принять законопроект №2143-3 в первом чтении за основу. При этом нардепы рекомендуют отклонить основной законопроект №2143, а также №2143-1 и №2143-2.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что в случае принятия основного законопроекта о столице, поданного фракцией "СН", выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. При этом районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов. Основной законопроект был внесен в Раду 13 сентября.

Раде рекомендуют принять закон о материальной ответственности военных Рада отменила госфинансирование партий, которые проиграли выборы
Новости Украины КиевВерховная РадаЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь