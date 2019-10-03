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Закон про столицю буде суттєво доопрацьований, - Корнієнко

Новини » Політика    03.10.2019 - 10:45
Закон про столицю буде суттєво доопрацьований, - Корнієнко
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Законопроект будуть доопрацьовувати, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій

Законопроект про столицю буде суттєво доопрацьований до другого читання. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко повідомляє, що законопроект будуть доопрацьовувати, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій і експертів.

"Комітет дійшов до мудрого рішення, що дійсно один з проектів №2143-3 рекомендований прийняти за основу в першому читанні. Але, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій і експертів, ми будемо його сильно доопрацьовувати до другого читання. Зокрема, на базі проекту № 2143", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, відповідно до порядку денного, Верховна рада сьогодні розгляне закон про столицю у першому читанні. Крім того, вчора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що закон про столицю розглянуть вже на цьому тижні.

Зазначимо, що станом на 3 жовтня в парламенті зареєстровано чотири законопроекти про столицю - "місто-герой Київ" від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу".

Також комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у вівторок, 1 жовтня, прийняв рішення ВРУ рекомендувати законопроект №2143-3 у першому читанні за основу.

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