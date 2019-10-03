Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада рассмотрит в первом чтении закон о столице

Верховная рада сегодня рассмотрит закон о столице в первом чтении. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Как сообщается, докладывать будут нардепы Андрей Клочко, Сергей Алексеев, Андрей Осадчук, Александр Ткаченко.

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об конфискации незаконных активов, а также закон о концессии, об аренде государственного и коммунального имущества, законопроект относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

А также Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о внесении изменений в налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что закон о столице рассмотрят уже на этой неделе.

Как РБК-Украина писало, 19 сентября нардепы внесли закон о столице в повестку дня.

Отметим, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во вторник, 1 октября, принял решение относительно законопроекта о столице. Он рассмотрел один основной и три альтернативные проекты законов. Комитет рекомендовал ВРУ отклонить основной законопроект №2143. Также члены комитета рекомендовали отклонить альтернативные законопроекты №2143-1 и №2143-2.