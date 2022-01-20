Закон о санкциях могут изменить: фигурантов обяжут платить налоги

Верховной раде Украины предлагают внести изменения в закон о санкциях, чтобы обязать фигурантов таких списков платить налоги. На сегодня он блокирует все финансовые и экономические обязательства подсанкционных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта № 6529 на сайте Рады.

Отметим, санкции включают блокирование активов на территории Украины. Но теперь в закон хотят добавить исключение, чтобы санкции не касались операций по уплате налогов, сборов, единого взноса, других денежных обязательств, погашения (взыскания) налогового долша и так далее. Также это исключение добавят в пункт об остановке выполнения экономических и финансовых обязательств.

Как говорится в пояснительной записке, украинское законодательство не предусматривает особенностей уплаты налогов и сборов подсанкционными лицами. Поэтому изменения предлагаются, чтобы избежать потерь бюджета, а также обеспечить исполнение налогоплательщиками своих обязанностей.