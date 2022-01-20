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Закон о санкциях могут изменить: фигурантов обяжут платить налоги

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Киев, Четверг 20 января 2022 16:55
Закон о санкциях могут изменить: фигурантов обяжут платить налоги Фото: в Верховной раде готовят изменения в закон о санкциях (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховной раде Украины предлагают внести изменения в закон о санкциях, чтобы обязать фигурантов таких списков платить налоги. На сегодня он блокирует все финансовые и экономические обязательства подсанкционных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта № 6529 на сайте Рады.

Отметим, санкции включают блокирование активов на территории Украины. Но теперь в закон хотят добавить исключение, чтобы санкции не касались операций по уплате налогов, сборов, единого взноса, других денежных обязательств, погашения (взыскания) налогового долша и так далее. Также это исключение добавят в пункт об остановке выполнения экономических и финансовых обязательств.

Как говорится в пояснительной записке, украинское законодательство не предусматривает особенностей уплаты налогов и сборов подсанкционными лицами. Поэтому изменения предлагаются, чтобы избежать потерь бюджета, а также обеспечить исполнение налогоплательщиками своих обязанностей.

Напомним, летом прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против сотни украинцев, которые фигурировали в списках США.

Кроме того, санкции введены против сотен "воров в законе" и уголовных авторитетов, нардепов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака, владельцев интернет-СМИ Игоря Гужвы, Анатолия Шария и других лиц.

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