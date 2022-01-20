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Закон про санкції можуть змінити: фігурантів зобов'яжуть платити податки

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Київ, Четвер 20 січня 2022 16:55
Закон про санкції можуть змінити: фігурантів зобов'яжуть платити податки Фото: у Верховній раді готують зміни до закону про санкції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховній раді України пропонують внести зміни до закону про санкції, щоб зобов'язати фігурантів таких списків платити податки. На сьогодні він блокує всі фінансові та економічні зобов'язання підсанкційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту № 6529 на сайті Ради.

Зазначимо, санкції включають блокування активів на території України. Але тепер до закону хочуть додати виняток, щоб санкції не стосувалися операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску, інших грошових зобов'язань, погашення (стягнення) податкового боргу і так далі. Також це виключення додадуть до пункту про зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Як йдеться в пояснювальній записці, українське законодавство не передбачає особливостей сплати податків і зборів підсанкційними особами. Тому зміни пропонуються, щоб уникнути втрат бюджету, а також забезпечити виконання платниками податків своїх обов'язків.

Нагадаємо, влітку минулого року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти сотні українців, які фігурували у списках США.

Крім того, санкції введено проти сотень "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів, нардепів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака, власників інтернет-ЗМІ Ігоря Гужви, Анатолія Шарія та інших осіб.

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