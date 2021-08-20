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Гужва, Шарий, Деркач и их активы: кто попал в новый пакет санкций СНБО

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Пятница 20 августа 2021 19:43
Гужва, Шарий, Деркач и их активы: кто попал в новый пакет санкций СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 августа, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на сегодняшнем заседании ввели санкции против нардепа Анатолия Деркача, блогера Анатолия Шария и главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Санкции против Деркача

СНБО ввел полный пакет санкций против нардепа Анатолия Деркача. Санкции связаны с его вмешательством в выборы США.

Также санкции коснулись шести физлиц и трех компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

Санкции против Анатолия Шария, Игоря Гужвы и "Страна.ua"

СНБО приняло решение ввести персональные санкции до четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарии, Игорь Гужва. Также санкции вводятся в четырех компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

Санкции против телеканалов Крыма

СНБО ввело санкции также против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, санкции применили к шести физлиц и одного юридического лица - Следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

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СНБО Анатолий Шарий
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