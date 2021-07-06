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СНБО ввел санкции против сотни украинцев из списка Минфина США, - Данилов

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Киев, Вторник 06 июля 2021 22:37
СНБО ввел санкции против сотни украинцев из списка Минфина США, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Эти граждане находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова для "24 канала".

По словам Данилова, американские санкции были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них - попали под ограничения Минфина.

"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - сказал он.

Данилов отметил, что санкции были введены на последнем заседании СНБО.

"Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в конце июня Данилов говорил, что СНБО соберется на заседание, чтобы рассмотреть вопрос украинцев, находящихся под санкциями США.

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