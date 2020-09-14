В закон о референдуме поступило более тысячи поправок

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок. Профильный комитет должен рассмотреть его на этой неделе.

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента.

"На комитете на этой неделе будет планироваться рассмотрение большого законопроекта. Это о народовластии через всеукраинский референдум. Подано 1222 поправки", - сказал нардеп.

В конце июля Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по законопроекту №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Согласно ему, в общем законопроект демократичный, но некоторые положения нужно уточнить.

Комиссия, в частности, рекомендует четко прописать, что по вопросам общенационального значения не должно быть дополнительных критериев при условии, что будет собрано установленное количество подписей.

Как писало РБК-Украина, 18 июня парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Отметим, в "Слуге народа" рассчитывают, что этот закон в целом нардепы смогут принять осенью.