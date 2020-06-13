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В "Слуге народа" рассказали, когда будет принят в целом закон о референдуме

Новости » Политика     13.06.2020 - 03:44
В "Слуге народа" рассказали, когда будет принят в целом закон о референдуме
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Документ планируют утвердить парламентом осенью

Верховная рада рассчитывает принять в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме уже 18 июня. В целом документ рассчитывают принять осенью.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Интер".

Она отметила, что вопрос проведения референдума рассмотрят на предстоящей пленарной неделе.

"Мы рассчитываем принять в первом чтении уже в этот четверг в Верховной раде. Уже после лета мы в целом примем", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что до проведения местных выборов никаких вопросов на референдум выносить не будут.

РБК-Украина писало, что в Раде ожидают, что проблем с принятием законопроекта о референдуме не будет.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме разработан ради реализации самого принципа народовластия и обещаний, данных перед прошлогодними выборами.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины референдумЗакон
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