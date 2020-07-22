Венецианская комиссия оценила украинский закон о референдуме

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Венецианская комиссия дала некоторые рекомендации

Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод относительно законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. В целом законопроект демокартичний, но некоторые положения нужно уточнить.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы.

Комиссия дала рекомендацию четко прописать, что по вопросам общенационального значения не должно быть дополнительных критериев при условии, что будет собрано установленное количество подписей.

“В противном случае, если сбор значительного количества подписей не является доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считалось таким, что имеет общенациональное значение”, - сказано в рекомендациях.

Какие еще рекомендации опубликовала Венецианская комиссия:

пересмотреть процедуру референдума в рамках "народной инициативы" с целью "оказания парламента роли до и после голосования".

указать, какой орган уполномочен прежде всего определять, соответствует ли вопрос общенациональному значению.

рассмотреть вопрос о включении в законопроект дополнительного ограничения на одновременную организацию всеукраинского референдума и местных выборов.

законопроект должен быть изменен таким образом, чтобы на каждом референдуме было сбалансированное представительство сторонников и противников, которые участвуют в заседаниях ЦИК.

публиковать в официальной газете текст, который будет вынесен на референдум, и возможные законодательные последствия.

запретить органам госвласти влиять на результаты голосования путем проведения чрезмерной односторонней предвыборной агитации и требовать от органов власти сохранять объективность в своих заявлениях.

предусмотреть убедительные и эффективные санкции за нарушения, связанные со средствами массовой информации.

установить основания и процедуры аннулирования результатов на уровне участка, округа или страны, а также их последствия на основе объективных критериев и ограничиваясь случаями, когда на результаты выборов могли повлиять.

Напомним, 18 июня парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Отметим, в "Слуге народа" рассчитывают, что закон о всеукраинском референдуме в целом нардепы смогут принять осенью.