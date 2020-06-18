Рада сделала шаг к "народовластию": что предлагает закон о референдуме

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы одобрили законопроект Зеленского за основу

Верховная рада одобрила за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии. Документ предлагает предусмотреть электронное голосование на всеукраинском референдуме.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 252 нардепа.

Как голосовали фракции

"Слуга народа": "за" - 228, не голосовали - 3.

"Оппозиционная платформа "За жизнь" - "за" - 0, против - 8, воздержались - 18, не голосовали - 10.

"Европейская солидарность": никто не поддержал, против - 17, не голосовали - 5.

"Батькивщина": никто не поддержал, воздержались - 18, не голосовали - 2.

"Голос": один нардеп поддержал, а против - 16.

Депутатская группа "За будущее" 2 нардепа поддержали, воздержались - 10, не голосовали - 8.

Депутатская группа "Доверие" - "за" проголосовали 16 нардепов.

Поддержали документ также 5 внефракционных парламентариев.

Суть закона

Закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Расширяется круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

"Ключевой новацией законопроекта... является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.

Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения ЦИК и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте комиссии.

Референдум по изменению территории

Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.

Референдум назначается постановлением Рады.

Отметим, вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".

Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I "Общие положения", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Основного закона назначает президент.

Отметим, на этом референдуме утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада в соответствии с Основным законом.

Референдум по народной инициативе

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев. При этом подписи за его проведение должны собрать не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц нашего государства и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из них.

Не позднее чем на пятнадцатый день после получения решения ЦИК об итогах сбора подписей граждан Украины президент издает указ о провозглашении такого референдума.

В указе определена дата его проведения, каковой является последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания указа, и вопросы общегосударственного значения, выносимые на референдум по народной инициативе.

Вопросом этого референдума может быть и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Текст законопроекта о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями, который предлагается вынести на всеукраинский референдум по народной инициативе, не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания по проведению такого референдума.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен, однако в законе Зеленского предусмотрено ограничение на сумму проведения.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" рассчитывают, что закон о всеукраинском референдуме в целом нардепы смогут одобрить осенью.

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Автор: Юлия Струк