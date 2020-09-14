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До закону про референдум надійшло понад тисячу поправок

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 13:32
До закону про референдум надійшло понад тисячу поправок
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До другого читання законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок. Профільний комітет має розглянути його на цьому тижні.

Про це повідомив перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради парламенту.

"На комітеті цього тижня буде плануватися розгляд великого законопроекту. Це про народовладдя через всеукраїнський референдум. Подано 1222 поправки", - сказав нардеп.

Наприкінці липня Венеційська комісія опублікувала терміновий висновок щодо законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Відповідно до нього, загалом законопроект демократичний, але деякі положення потрібно уточнити.

Комісія, зокрема, рекомендує чітко прописати, що з питань загальнонаціонального значення не повинно бути додаткових критеріїв за умови, що буде зібрано встановлену кількість підписів.

Як писало РБК-Україна, 18 червня парламент підтримав в першому читанні президентський законопроект про всеукраїнський референдум.

Зазначимо, у "Слузі народу" розраховують, що цей закон у цілому нардепи зможуть прийняти восени.

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