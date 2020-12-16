Закон о рассмотрении АМКУ жалоб по публичным закупкам снова отправили на доработку

Верховная рада во второй раз отправила на повторное второе чтение законопроект №3132 об изменениях в закон об Антимонопольном комитете Украины. Он касается рассмотрения комитетом жалоб в сфере публичных закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За такое решение проголосовали 236 нардепов. В повторном втором чтении закон поддержали 224 нардепа.

Этот документ предлагает концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования. Закон об АМКУ планировалось дополнить новой статьей 61. В ней определялись полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок.

В случае принятия закона в АМКУ создали бы Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению таких жалоб.

Напомним, первый раз закон отправили на повторное второе чтение в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля парламент поддержал за основу законопроект №3132. Тогда за документ проголосовало 244 нардепа.