ВР отправила на доработку закон о рассмотрении АМКУ жалоб в сфере публичных закупок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение поддержали 234 нардепа

Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект №3132 "О внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании системы органов Антимонопольного комитета". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 234 депутата Рады.

Проектом предлагалось концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования. Закон об АМКУ предлагалось дополнить новой статьей 61, которой определялись полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Так, в АМКУ планировалось образовать Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 апреля парламент поддержал за основу законопроект №3132. Тогда за документ проголосовало 244 нардепа. Документом предлагалось определить отдельно полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Кроме того, ранее в АМКУ заявляли, что украинские супермаркеты согласились уменьшить наценку на продукты первой необходимости. На снижение наценки пошли более 10 сетей супермаркетов.