ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада планирует уполномочить АМКУ рассматривать жалобы в сфере публичных закупок

Новости » Экономика     13.04.2020 - 15:14
Рада планирует уполномочить АМКУ рассматривать жалобы в сфере публичных закупок
Фото: Антимонопольный комитет (РБК-Украина)

Антимонопольное ведомство может получить дополнительные полномочия

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №3132 "О внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 244 депутатов Рады.

Документом предлагается концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования путем внесения изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", ЗУ "О государственной службе" и ЗУ "О предотвращении коррупции".

Закон об АМКУ дополняется новой статьей 61, которой определяется отдельно полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок. Так, в АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам относительно рекламы лекарств от коронавируса. АМКУ рекомендует воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и/или профилактики коронавирусов, без надлежащего обоснования согласно действующего законодательства, в частности без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта 2020 года цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой травы Рада разрешила персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия
Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь