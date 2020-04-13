Рада планирует уполномочить АМКУ рассматривать жалобы в сфере публичных закупок

Фото: Антимонопольный комитет (РБК-Украина)

Антимонопольное ведомство может получить дополнительные полномочия

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №3132 "О внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 244 депутатов Рады.

Документом предлагается концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования путем внесения изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", ЗУ "О государственной службе" и ЗУ "О предотвращении коррупции".

Закон об АМКУ дополняется новой статьей 61, которой определяется отдельно полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок. Так, в АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам относительно рекламы лекарств от коронавируса. АМКУ рекомендует воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и/или профилактики коронавирусов, без надлежащего обоснования согласно действующего законодательства, в частности без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта 2020 года цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.