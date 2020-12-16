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Закон про розгляд АМКУ скарг з публічних закупівель знову відправили на доопрацювання

Автор: Юлія Струк

Верховна рада вдруге відправила на повторне друге читання законопроект №3132 про зміни до закону про Антимонопольний комітет України. Він стосується розгляду комітетом скарг у сфері державних закупівель.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За таке рішення проголосували 236 нардепів. У повторному другому читанні закон підтримали 224 нардепа.

Цей документ пропонує концептуально переглянути механізм роботи АМКУ як органу оскарження. Закон про АМКУ планувалося доповнити новою статтею 61. У ній визначалися повноваження комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель.

У разі прийняття закону в АМКУ створили б Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду таких скарг.

Нагадаємо, перший раз закон відправили на повторне друге читання у кінці квітня.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня парламент підтримав за основу законопроект №3132. Тоді за документ проголосувало 244 нардепа.

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