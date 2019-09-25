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Закон о радиационной безопасности вступил в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:08
Закон о радиационной безопасности вступил в силу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект был опубликован в "Голосе Украины" 24 сентября

Сегодня, 25 сентября, законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из стран - не членов Энергетического сообщества, вступил в силу. Закон опубликовали в издании "Голос Украины" во вторник, 24 сентября.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Напомним, Верховная рада Украины 18 сентября одобрила законопроект №1084 о радиационной безопасности, изменив порядок продажи электрической энергии.

Законопроект приняли для гармонизации законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установления единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что народные депутаты одобрили за основу данный законопроект 10 сентября. А президент Владмир Зеленский подписал законопроект в понедельник, 23 сентября.

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