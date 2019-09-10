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Рада планирует урегулировать радиационную защиту при медицинском облучении

Новости » Политика    10.09.2019 - 18:46
Рада планирует урегулировать радиационную защиту при медицинском облучении
Иллюстративное фото (canon-medical.com.ua)

Законопроект №1084 приняли за основу в первом чтении

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым предусматривается урегулировать вопрос радиационной защиты при медицинском облучении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за документ проголосовали 293 нардепа. Кроме того, депутаты поддержали сокращение сроков подготовки его ко второму чтению.

Целью закона является гармонизация законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установление единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Кроме того, целью проекта является учет требований по государственному регулированию вопросов, касающихся обращения с урановыми рудами.

Законопроектом предусматриваются:

  • урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона; урегулирование вопросов радиационной защиты при медоблучении;
  • усовершенствование госрегулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Напомним, Рада 8 созыва в мае поддержала за основу в первом чтении законопроект №5550-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Отметим, документом предлагалось дополнить статью 17 закона "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" требованиями безопасности, которым должно соответствовать современное медицинское радиологическое оборудование.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2018-го парламент отправил на доработку законопроект №5550 об урегулировании ядерной безопасности. В ходе рассмотрения проекта ряд нардепов отметил, что принятие закона может грозить закрытием рентгенологических кабинетов.

Следует также отметить, что летом прошлого года директор Национального института рака Елена Колесник подчеркивала, что в ближайшие годы как в Украине, так и в мире будет отмечаться рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.

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