ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский может подписать изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии

Новости » Политика    23.09.2019 - 11:30
Зеленский может подписать изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков передал закон на подпись Зеленскому

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Зеленский может подписать изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. До этого законопроект уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, Рада 18 сентября одобрила законопроект №1084 о радиационной безопасности, изменив порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества.

Документ был принят для гармонизации законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установления единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона нардепы одобрили за основу 10 сентября.

Зеленский подписал закон об импичменте президента Закон об уменьшении давления на бизнес передали на подпись Зеленскому
Новости Украины Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь