Зеленский может подписать изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков передал закон на подпись Зеленскому

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. До этого законопроект уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, Рада 18 сентября одобрила законопроект №1084 о радиационной безопасности, изменив порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества.

Документ был принят для гармонизации законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установления единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона нардепы одобрили за основу 10 сентября.