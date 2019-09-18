Рада урегулировала радиационную защиту при медицинском облучении

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Законопроект №1084 ВР одобрила во втором чтении

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым предусматривается урегулировать вопрос радиационной защиты при медицинском облучении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за документ проголосовали 265 нардепов.

Целью закона является гармонизация законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установление единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Документом предусматриваются:

урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;

урегулирование вопросов радиационной защиты при медоблучении;

усовершенствование госрегулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Напомним, ранее 10 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым предусматривается урегулировать вопрос радиационной защиты при медицинском облучении.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 8 созыва в мае поддержала за основу в первом чтении законопроект №5550-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Этим законом предлагалось дополнить статью 17 закона "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" требованиями безопасности, которым должно соответствовать современное медицинское радиологическое оборудование.

Так, в апреле 2018-го парламент отправил на доработку законопроект №5550 об урегулировании ядерной безопасности. В ходе рассмотрения проекта ряд нардепов отметил, что принятие закона может грозить закрытием рентгенологических кабинетов.