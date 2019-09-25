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Закон про радіаційну безпеку набув чинності

Новини » Політика    25.09.2019 - 17:08
Закон про радіаційну безпеку набув чинності
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був опублікований в "Голосі України" 24 вересня

Сьогодні, 25 вересня, законопроект №1084 про радіаційну безпеку, яким змінюється порядок продажу електричної енергії, яку імпортують із країн - не членів Енергетичного співтовариства, набув чинності. Закон опублікували у виданні "Голос України" у вівторок, 24 вересня.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо, Верховна рада України 18 вересня схвалила законопроект №1084 про радіаційної безпеки, змінивши порядок продажу електричної енергії.

Законопроект прийняли для гармонізації законодавства України за європейськими вимогами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, встановленними єдиними основними нормами безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що народні депутати схвалили за основу даний законопроект 10 вересня. А президент Володимир Зеленський підписав законопроект у понеділок, 23 вересня.

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