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Зеленский одобрил изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии

Новости » Политика    23.09.2019 - 14:42
Зеленский одобрил изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Разумков ранее передал закон на подпись Зеленскому

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Зеленский одобрил изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков ранее подписал данный проект закона и передал его на подпись Зеленскому.

Напомним, Рада 18 сентября одобрила законопроект №1084 о радиационной безопасности, изменив порядок продажи электрической энергии.

Документ был принят для гармонизации законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установления единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили за основу данный проект закона 10 сентября.

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