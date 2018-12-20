Закон о противодействии земельному рейдерству проголосуют в феврале, - комитет

Фото: Александр Бакуменко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В четверг Рада также должна рассмотреть законы о продлении моратория на продажу земель

Изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству будут проголосованы только в феврале. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бакуменко.

До февраля закон будет дорабатывать комитет.

"Пока законопроект возвращен на повторное второе чтение. Мы планируем, что будем его дорабатывать. А в феврале, скорее всего, состоится голосование за закон", - сообщил Бакуменко.

Нардеп также добавил, что законопроекты о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель должны рассматриваться в зале парламента после 16:00.

"Планируется включить сегодня, но как оно будет - не знаю. Думаю, что после 16:00 должно быть рассмотрение", - сказал парламентарий.

Напомним, Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", за такое решение проголосовали 235 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду спикер ВР Андрей Парубий анонсировал, что парламент 20 декабря проголосует за законопроект №8121. В ходе заседания 19 декабря нардепы рассмотрели 148 поправок из 188 к этому закону, представленных ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.