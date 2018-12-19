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Рада завтра проголосует за закон о противодействии земельному рейдерству

Новости » Политика    19.12.2018 - 14:27
Рада завтра проголосует за закон о противодействии земельному рейдерству
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ходе сегодняшнего заседания нардепы рассмотрели 148 поправок к этому закону

Верховная рада Украины в четверг, 20 декабря, проголосует за законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству". Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий перед закрытием утреннего пленарного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе сегодняшнего заседания нардепы рассмотрели 148 поправок к этому закону, представленных ко второму чтению.

"Завтра мы продолжим рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству со 149 правки, всего закон имеет 188 поправок... Завтра в течение максимум получаса мы сможем пройти все правки и выйти на голосование в зале", - отметил спикер.

Напомним, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада усовершенствовала механизм использования массивов сельскохозяйственных земель. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать предотвращению рейдерства.

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Новости Украины Андрей ПарубийрейдерствокодексВерховная Рада
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