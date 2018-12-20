ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Закон про протидію земельному рейдерству проголосують у лютому, - комітет

Новини » Політика    20.12.2018 - 14:39
Закон про протидію земельному рейдерству проголосують у лютому, - комітет
Фото: Олександр Бакуменко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У четвер Рада також має розглянути закони про продовження мораторію на продаж земель

Зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству будуть проголосовані лише у лютому. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник глави комітету з питань аграрної політики, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бакуменко.

До лютого закон буде доопрацьовувати комітет.

"Поки що законопроект повернуто на повторне друге читання. Ми плануємо, що будемо його допрацьовувати. А у лютому, скоріше за все, відбудеться голосування за закон", - повідомив Бакуменко.

Нардеп також додав, що законопроекти про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель мають розглядатись у залі парламенту після 16:00.

"Планується включити сьогодні, але як воно буде - не знаю. Думаю, що після 16:00 має бути розгляд", - сказав парламентар.

Нагадаємо, Рада відправила на повторне друге читання законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", за таке рішення проголосували 235 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у середу спікер ВР Андрій Парубій анонсував, що парламент 20 грудня проголосує за законопроект №8121. У ході засідання 19 грудня нардепи розглянули 148 поправок із 188 до цього закону, представлених до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Рада відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству Рада завтра проголосує за закон щодо протидії земельному рейдерству
Новини України рейдерствокодексВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся