Закон про протидію земельному рейдерству проголосують у лютому, - комітет

Фото: Олександр Бакуменко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У четвер Рада також має розглянути закони про продовження мораторію на продаж земель

Зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству будуть проголосовані лише у лютому. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник глави комітету з питань аграрної політики, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бакуменко.

До лютого закон буде доопрацьовувати комітет.

"Поки що законопроект повернуто на повторне друге читання. Ми плануємо, що будемо його допрацьовувати. А у лютому, скоріше за все, відбудеться голосування за закон", - повідомив Бакуменко.

Нардеп також додав, що законопроекти про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель мають розглядатись у залі парламенту після 16:00.

"Планується включити сьогодні, але як воно буде - не знаю. Думаю, що після 16:00 має бути розгляд", - сказав парламентар.

Нагадаємо, Рада відправила на повторне друге читання законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", за таке рішення проголосували 235 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у середу спікер ВР Андрій Парубій анонсував, що парламент 20 грудня проголосує за законопроект №8121. У ході засідання 19 грудня нардепи розглянули 148 поправок із 188 до цього закону, представлених до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.