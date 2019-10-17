Закон о прослушке НАБУ и ГБР вступил в силу

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Документом из УПК изымаются "правки Лозового"

Закон №187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины, вступил в силу в четверг, 17 октября. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 16 октября.

Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Законом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал данный закон. На следующий день он был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, парламент 4 октября в повторном втором чтении принял законопроект №1009 авторства главы государства. Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам одобрить проект закона во втором чтении, но не разрешать прослушку депутатов ВР и не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности окончательно в этом документе.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых. При этом 10 сентября ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.

Этот документ Зеленский зарегистрировал в Раде 29 августа.