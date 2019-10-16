Опубликован закон о прослушке

Иллюстративное фото (УНИАН)

В четверг документ вступит в силу

В издании "Голос Украины" в среду, 16 октября, опубликован закон № 187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины. Так, согласно документу, почти все его нормы вступят в силу 17 октября.

Согласно закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, документом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал закон № 187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) осуществлять прослушку независимо от СБУ.

Так, парламент 4 октября в повторном втором чтении принял законопроект №1009 авторства президента. Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам одобрить проект закона во втором чтении, но не разрешать прослушку депутатов ВР и вовсе не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых. При этом 10 сентября ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.

Этот документ глава государства внес в Раду 29 августа.