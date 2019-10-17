Закон про прослушку НАБУ і ДБР набув чинності

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Документом з КПК вилучаються "правки Лозового"

Закон №187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослушку незалежно від Служби безпеки України, набув чинності у четвер, 17 жовтня. Закон був опублікований у виданні "Голос України" в середу, 16 жовтня.

Згідно з документом, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи не тільки Нацполіції, але й НАБУ і ДБР. При цьому НАБУ дозволили наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників.

З КПК вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення та проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Законом зберігається право оскарження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав даний закон. На наступний день він був опублікований у виданні "Голос України".

Так, парламент 4 жовтня у повторному другому читанні прийняв законопроект №1009 авторства глави держави. Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам схвалити проект закону в другому читанні, але не дозволяти прослушку депутатів ВР і не піднімати питання зняття депутатської недоторканності остаточно в цьому документі.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів. Проект закону тоді підтримали 196 депутатів при 226 мінімально необхідних. При цьому 10 вересня ВР прийняла за основу законопроект №1009. За документ проголосували 297 нардепів.

Цей документ Зеленський зареєстрував у Раді 29 серпня.