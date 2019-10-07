Закон о перераспределении финансирования на ремонт дорог передали на подпись президенту

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №2039 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", которым предусматривается перераспределение финансирования на ремонт дорог. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Так, проектом вносятся изменения в закон о госбюджете на этот год по уменьшению объема расходов из Государственного дорожного фонда на улучшение состояния автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени и на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно. При этом 1166 508,3 тыс. грн увеличиваются расходы по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Напомним, 2 октября Рада поддержала за основу и в целом законопроект №2039 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", которым предусматривается перераспределение финансирования на ремонт дорог. За проект проголосовали 275 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1064 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования".

Добавим также, нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)".