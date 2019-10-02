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ВР планирует ввести среднесрочное планирование строительства дорог

Новости » Политика    02.10.2019 - 17:29
ВР планирует ввести среднесрочное планирование строительства дорог
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 305 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1064 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 305 парламентариев.

"По бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право брать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда с учетом того, что кредиторская задолженность распорядителей бюджетных средств по среднесрочным обязательствами по договорам на конец текущего бюджетного периода не может превышать остатка средств специального фонда госбюджета, образуемого за счет поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда", - планируется предусмотреть законопроектом.

Согласно закону, Государственная целевая экономическая программа развития автодорог общего пользования госзначения с перечнем дорог, на которых запланированы работы по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту, с указанием объемов финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей, утверждается Кабинетом министров Украины.

Кроме того, определяется, что составлен в соответствии с Государственной целевой экономической программы ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог госзначения с указанием объемов бюджетных средств для финансового обеспечения таких объектов утверждается центральным органом исполнительной власти, формирующего государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)".

Добавим также, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Раде 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Рада отменила перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации Рада урегулировала применение боевой техники и оружия в особый период
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