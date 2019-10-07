Закон про перерозподіл фінансування на ремонт доріг передали на підпис президенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №2039 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019", яким передбачається перерозподіл фінансування на ремонт доріг. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Так, проектом вносяться зміни в закон про держбюджет на цей рік щодо зменшення обсягу видатків з Державного дорожнього фонду на поліпшення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені і на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівне. При цьому на 1166 508,3 тис. грн збільшуються витрати за бюджетною програмою "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Нагадаємо, 2 жовтня Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №2039 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", яким передбачається перерозподіл фінансування на ремонт доріг. За проект проголосували 275 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування".

Додамо також, нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)".