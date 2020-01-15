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Закон про відкриття ринку землі Рада може розглянути у лютому

Новини » Політика     15.01.2020 - 17:56
Закон про відкриття ринку землі Рада може розглянути у лютому
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

У "Слуги народу" вважають, що розгляд законопроекту хочуть затягнути

Верховна рада може розглянути в другому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі, в лютому 2020 року. Про це заявила заступник голови парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук в ефірі радіо "Новий час".

За її словами, законопроект внесли більше 4 тисяч поправок з метою затягнути час" розгляду його в парламенті.

"Я можу сказати, коли це (процес запуску ринку землі, - ред.) може початися в лютому. Я поки не бачу сигналів, що ми будемо розглядати земельну реформу на цьому тижні або на якихось позачергових засіданнях", - сказала Кравчук.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект про відкриття ринку землі не був включений до порядку денного пленарного тижня 14-17 січня.

Нагадаємо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.

Також спікер Ради Дмитро Разумков повідомляв, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати наприкінці 2020 року.

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