Закон об олигархах и коренных народах: что сегодня рассмотрит Рада

Парламентарии рассмотрят законопроекты об олигархах (№5599) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

Вместе с тем планируется рассмотреть инициированный президентом законопроект "О коренных народах Украины" (№5506).

Кроме того, к рассмотрению предусмотрены законопроекты "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (№5502).

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности" (№5551).