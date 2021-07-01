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Закон об олигархах и коренных народах: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание в 16:00. Нардепы рассмотрят законопроект об олигархах.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Парламентарии рассмотрят законопроекты об олигархах (№5599) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

Вместе с тем планируется рассмотреть инициированный президентом законопроект "О коренных народах Украины" (№5506).

Кроме того, к рассмотрению предусмотрены законопроекты "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (№5502).

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности" (№5551).

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах.

Ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля на внеочередном заседании.

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