Закони про олігархів та корінні народи: що сьогодні розгляне Рада

Парламентарі розглянуть законопроекти про олігархів (№5599) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

Разом з тим планується розглянути ініційований президентом законопроєкт "Про корінні народи України" (№5506).

Крім того, до розгляду передбачено законопроекти "Про визнання таким, що втратив чинність закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (№5502).

У першому читанні депутати розглянуть законопроект "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності" (№5551).