Закон об олигархах почти готов, его опубликуют на следующей неделе, - президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах почти готов. Его могут опубликовать уже на следующей неделе.
Об этом заявил на пресс-конференции украинский лидер.
По его словам, документ уже практически полностью готов, но есть "некоторые детали", которые необходимо уточнить.
"Этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой нормы. Закон в принципе готов, он написан. Я думаю он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране", - заявил Зеленский.
Он отметил, что законопроект позволит убрать влияние олигархов на масс-медиа, на политику, на чиновников.
"Если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре, и тогда этот большой бизнес может потерять часть активов, находящихся за рубежом. Цена их активов как в Украине, так и за рубежом будет уменьшена. Не благодаря санкциям государства Украина, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как олигарх", - пояснил президент.
Напомним, 15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране".
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.