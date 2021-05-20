Закон об олигархах почти готов, его опубликуют на следующей неделе, - президент

По его словам, документ уже практически полностью готов, но есть "некоторые детали", которые необходимо уточнить.

"Этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой нормы. Закон в принципе готов, он написан. Я думаю он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране", - заявил Зеленский.

Он отметил, что законопроект позволит убрать влияние олигархов на масс-медиа, на политику, на чиновников.

"Если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре, и тогда этот большой бизнес может потерять часть активов, находящихся за рубежом. Цена их активов как в Украине, так и за рубежом будет уменьшена. Не благодаря санкциям государства Украина, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как олигарх", - пояснил президент.