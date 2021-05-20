Закон про олігархів майже готовий, його опублікують наступного тижня, - президент

За його словами, документ вже практично повністю готовий, але є "деякі деталі", які необхідно уточнити.

"Цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми. Закон в принципі готовий, він написаний. Я думаю він з'явиться наступного тижня. Головний сенс і філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що законопроект дозволить прибрати вплив олігархів на мас-медіа, на політику, на чиновників.

"Якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з'являться в спеціальному реєстрі, і тоді цей великий бізнес може втратити частину активів, що знаходяться за кордоном. Ціна їх активів як в Україні, так і за кордоном буде зменшена. Не завдяки санкціям держави Україна, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні Як олігарх", - пояснив президент.