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Закон об олигархах: что думают о документе на Западе

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Киев, Четверг 03 июня 2021 21:56
Закон об олигархах: что думают о документе на Западе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько

Закон об олигархах, который внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, в беседе с РБК-Украина оценил один из западных дипломатов. Он также обратил внимание на другие задачи, которые стоят перед украинским правительством.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

В то же время, один из западных дипломатов в разговоре с изданием отметил, что ограничение роли олигархов – критически важная задача. "Я рад слышать, что украинская власть работает над этим вопросом", – сказал собеседник.

Впрочем, дипломат также обратил внимание на то, что еще до принятия "антиолигархического" законопроекта у власти есть ряд других заданий в этом направлении: судебная реформа, укрепление антикоррупционных структур, регуляторных органов, Антимонопольного комитета.

"Все это немедленно сократит негативное влияние олигархов. Все эти реформы сложны, но могут быть полностью реализованы при наличии политической воли", – резюмировал собеседник издания.

Напомним, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.

Кроме того, закон об олигархах будет действовать в течение 10 лет. На его основе будут разработаны антитрастовые законы и закон о лоббизме.

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